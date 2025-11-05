Скидки
Главная Теннис Новости

«Нужно подходить ко всему спокойнее». Джокович — об ожиданиях от турнира в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих ожиданиях от турнира АТР-250 в Афинах (Греция). Джокович одержал победу в стартовом матче соревнований, обыграв чилийца Алехандро Табило со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Афины. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 20:35 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Алехандро Табило
89
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Разумеется, победить – это цель, но турнир для меня только начинается. Нужно подходить ко всему спокойнее — шаг за шагом, день за днём. Я доволен матчем, который провёл против Табило — соперника, который всегда опасен. На самом деле, я уже дважды встречался с ним и ни разу не выигрывал, хотя оба раза мы играли на грунте», – приводит слова Джоковича Punto De Break.

За выход в полуфинал соревнований Новак Джокович поспорит с португальским теннисистом Нуну Боржешем.

