«Нужно подходить ко всему спокойнее». Джокович — об ожиданиях от турнира в Афинах
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих ожиданиях от турнира АТР-250 в Афинах (Греция). Джокович одержал победу в стартовом матче соревнований, обыграв чилийца Алехандро Табило со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Афины. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 20:35 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
89
Алехандро Табило
А. Табило
«Разумеется, победить – это цель, но турнир для меня только начинается. Нужно подходить ко всему спокойнее — шаг за шагом, день за днём. Я доволен матчем, который провёл против Табило — соперника, который всегда опасен. На самом деле, я уже дважды встречался с ним и ни разу не выигрывал, хотя оба раза мы играли на грунте», – приводит слова Джоковича Punto De Break.
За выход в полуфинал соревнований Новак Джокович поспорит с португальским теннисистом Нуну Боржешем.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
10:03
-
09:59
-
09:48
-
09:33
-
09:25
-
09:19
-
08:30
-
07:55
-
07:14
-
02:30
-
02:12
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:31
-
00:23
-
00:13
-
00:05
-
00:00
- 4 ноября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:39
-
23:21
-
23:17
-
23:06
-
22:47
-
22:37
-
22:16
-
22:10
-
22:01
-
21:54
-
21:38
-
21:24
-
21:05
-
20:46