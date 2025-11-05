«У него есть собственные убеждения». Патрик Муратоглу — о Новаке Джоковиче

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу рассказал, какие качества ему нравятся в 24-кратном победителе турниров серии «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче.

«Знаете, что мне нравится в Новаке? У него есть собственные убеждения, и он их отстаивает, даже если все против него. Это невероятно. Мы живём в мире, где все следуют трендам и боятся сделать что-то неправильно.

Новак, с другой стороны, осторожен, но когда он во что-то верит — ничто его не остановит. Думаю, это действительно по-настоящему особенное качество. Это очень важно, особенно сегодня, с социальными сетями и всем остальным», – приводит слова Муратоглу Mondo.rs.