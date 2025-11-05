«Зашла слишком далеко». Соболенко объяснила, почему выгнала тренера с матча с Пегулой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему её тренер Антон Дубров ушёл во время третьего сета в матче Арины с американкой Джессикой Пегулой (6:4, 2:6, 6:3) на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Возможно, я была слишком строга к нему в тот момент. Честно говоря, мне было тяжело, я переживала моменты сильного разочарования, от которого мне нужно было как-то избавиться, и, скажем так, я зашла слишком далеко.

Правильно, что он ушёл со стадиона, в тот момент было лучше оставить меня наедине с моими проблемами. Надеюсь только, что он не слишком во мне разочаровался. Извините, я очень нервничала и выплеснула на него всю свою злость, но в то же время это помогло мне раскрыть свой лучший теннис», — приводит слова Соболенко Punto de Break.