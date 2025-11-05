Скидки
«Он был для меня как отец». Джокович почтил память тренера Пилича

«Он был для меня как отец». Джокович почтил память тренера Пилича
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович эмоционально высказался об одном из своих первых тренеров Николе Пиличе, который ушёл из жизни в сентябре 2025 года.

«Ники был для меня как отец, для моего брата Джордже, для Марко… Он был как отец для сотен теннисистов, которые учились у него — будь то в Хорватии, Германии или где бы он ни находился. Он был особенным человеком, прежде всего как личность. Это был человек, который любил помогать другим, отдавать им всю свою энергию. Он никогда не стремился к признанию или славе… Он величайший тренер Кубка Дэвиса в истории, выиграл это соревнование пять раз с тремя разными странами — с Германией, Сербией и Хорватией», – приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Никола Пилич занимался тренерской работой с Новаком Джоковичем, хорватом Гораном Иванишевичем, немцем Михаэлем Штихом. Он привёл три разные сборные к титулам на Кубке Дэвиса, будучи капитаном команд. Трижды он побеждал с Западной Германией, однажды с Хорватией и Сербией (в качестве консультанта).

