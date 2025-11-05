Скидки
Теннис

Гауфф рассказала, испытывает ли дополнительное давление на Итоговом турнире WTA — 2025

Гауфф рассказала, испытывает ли дополнительное давление на Итоговом турнире WTA — 2025
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, испытывает ли она дополнительное давление на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде, учитывая, что она является действующей победительницей соревнований.

– Чувствуешь ли ты какое-то дополнительное давление, защищая все эти очки и стараясь доказать всем, что как победительница турнира «Большого шлема» ты здесь, чтобы завоевать этот титул?
— Да и нет. Думаю, тот факт, что никто не защищал этот титул уже много лет, на самом деле снимает часть давления. И, если честно, это ведь логично — ты играешь против восьми лучших в мире. Этот формат «круговой системы» очень сложный. Обычно, когда я проигрываю, я могу несколько дней грустить в кровати, а здесь нужно выходить и играть снова — это необычно, – сказала Гауфф в интервью Tennis Channel.

