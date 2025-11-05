Арина Соболенко поделилась планом на игру с Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2025
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что собирается сделать несколько корректировок в своей игре перед матчем с американкой Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2025.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
06 ноября 2025, четверг. 15:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Как я уже говорила, я подхожу к этому турниру с очень чётким настроем: мне нужно выиграть пять матчей, если я хочу стать чемпионкой и наконец поднять этот трофей.
В следующем матче я хочу выйти на корт с гораздо более чётким планом на игру. Возможно, скорректирую пару деталей на подаче, чтобы сделать её опаснее. Сделаю всё, что поможет мне показать свой лучший теннис», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Комментарии
