Арина Соболенко поделилась планом на игру с Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2025

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что собирается сделать несколько корректировок в своей игре перед матчем с американкой Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Как я уже говорила, я подхожу к этому турниру с очень чётким настроем: мне нужно выиграть пять матчей, если я хочу стать чемпионкой и наконец поднять этот трофей.

В следующем матче я хочу выйти на корт с гораздо более чётким планом на игру. Возможно, скорректирую пару деталей на подаче, чтобы сделать её опаснее. Сделаю всё, что поможет мне показать свой лучший теннис», — приводит слова Соболенко Punto de Break.