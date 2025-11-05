Скидки
«Приятно, что есть возможность играть с ними». Вавринка — о новом поколении теннисистов

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о ситуации в профессиональном теннисе, отметив, что для него очень интересно наблюдать за новым поколением теннисистов.

«Для меня всегда невероятно наблюдать за новым поколением, которое приходит в теннис. Мне очень приятно, что у меня всё ещё есть возможность играть с ними и против них. Для игрока это всегда что-то особенное — иметь шанс играть против представителей разных поколений. Ты всегда надеешься, что появится больше молодых игроков, потому что именно это все мы хотим видеть.

Для болельщиков этот сезон был потрясающим. Разные поколения играют друг против друга. Конечно, на вершине рейтинга сейчас Синнер и Алькарас, но Новак всё ещё там, продолжает достигать невероятных целей — и это делает ситуацию особенной.

В теннисе сейчас так много разных личностей, разных стилей игры, что, если ты действительно любишь этот спорт, ты можешь только наслаждаться происходящим», – приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.

«Для меня очевидно». Вавринка выбрал величайшего между Джоковичем, Федерером и Надалем
