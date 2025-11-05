Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс — Эррани/Паолини: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 15:00 мск

Кудерметова/Мертенс — Эррани/Паолини: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде — не ранее 15:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч парного разряда Итогового турнира WTA – 2025 в группе Мартины Навратиловой, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграет с итальянками Сарой Эррани/Жасмин Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс – Сара Эррани/Жасмин Паолини, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
05 ноября 2025, среда. 15:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу итальянок. Все три матча состоялись в этом году во время грунтового сезона. Кудерметова и Мертенс легко выиграли в Мадриде, после чего уступили в Риме (в финале) и на «Ролан Гаррос».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
Материалы по теме
Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч
Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android