Кудерметова/Мертенс — Эррани/Паолини: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде — не ранее 15:00

Сегодня, 5 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч парного разряда Итогового турнира WTA – 2025 в группе Мартины Навратиловой, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграет с итальянками Сарой Эррани/Жасмин Паолини. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс – Сара Эррани/Жасмин Паолини, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу итальянок. Все три матча состоялись в этом году во время грунтового сезона. Кудерметова и Мертенс легко выиграли в Мадриде, после чего уступили в Риме (в финале) и на «Ролан Гаррос».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.