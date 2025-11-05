Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Его ждёт большое испытание». Вавринка — о предстоящей встрече с Музетти в Афинах

«Его ждёт большое испытание». Вавринка — о предстоящей встрече с Музетти в Афинах
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема»,159-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала турнира АТР-250 в Афинах с итальянцем Лоренцо Музетти.

Афины. 2-й круг
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Стэн Вавринка
159
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
1 2 3
         
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Перед ним стоит серьёзный вызов, и, конечно, победить для него очень важно. Его ждёт большое испытание. Он играет просто великолепно. Я наблюдал за его матчами много раз в этом году, так что с нетерпением жду возможности сыграть с ним и понять, на каком уровне нахожусь сам», – приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.

Турнир в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет € 767 тыс.

Материалы по теме
«Приятно, что есть возможность играть с ними». Вавринка — о новом поколении теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android