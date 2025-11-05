«Его ждёт большое испытание». Вавринка — о предстоящей встрече с Музетти в Афинах
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема»,159-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала турнира АТР-250 в Афинах с итальянцем Лоренцо Музетти.
Афины. 2-й круг
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
159
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Перед ним стоит серьёзный вызов, и, конечно, победить для него очень важно. Его ждёт большое испытание. Он играет просто великолепно. Я наблюдал за его матчами много раз в этом году, так что с нетерпением жду возможности сыграть с ним и понять, на каком уровне нахожусь сам», – приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.
Турнир в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет € 767 тыс.
