«Его ждёт большое испытание». Вавринка — о предстоящей встрече с Музетти в Афинах

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема»,159-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала турнира АТР-250 в Афинах с итальянцем Лоренцо Музетти.

«Перед ним стоит серьёзный вызов, и, конечно, победить для него очень важно. Его ждёт большое испытание. Он играет просто великолепно. Я наблюдал за его матчами много раз в этом году, так что с нетерпением жду возможности сыграть с ним и понять, на каком уровне нахожусь сам», – приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.

Турнир в Афинах проходит со 2 по 8 ноября. В рамках календаря АТР соревнования проводятся впервые. Призовой фонд турнира составляет € 767 тыс.