Рыбакина — Киз: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 17:00 мск

Елена Рыбакина — Мэдисон Киз: онлайн-трансляция матча в Эр-Рияде начнётся не ранее 17:00 мск

Сегодня, 5 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025 в группе Серены Уильямс, в котором сыграют шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и седьмой номер рейтинга американка Мэдисон Киз. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Мэдисон Киз, начало которого запланировано на 17:00 по московскому времени.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 14:55 МСК
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Окончен
Rt
Мэдисон Киз
7
США
По личным встречам у теннисисток равенство — 3-3 (3-2 на харде в пользу Рыбакиной). В этом году они уже успели обменяться победами: Мэдисон была сильнее в 1/8 финала Australian Open, а Рыбакина взяла реванш на аналогичной стадии в Цинциннати.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.

