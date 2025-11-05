Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: горжусь, что родился именно в Италии, а не в Австрии или где-либо ещё

Янник Синнер: горжусь, что родился именно в Италии, а не в Австрии или где-либо ещё
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своих патриотических чувствах к Италии.

«Я горжусь тем, что я итальянец, и мне приятно, что я родился именно в этой стране, а не в Австрии или где-либо ещё. Я говорю это совершенно искренне: эта страна заслуживает даже большего, чем то, что делаю я. У нас есть теннисная инфраструктура, высококлассные тренеры, великолепные игроки и очень сильный дух соперничества.

Любопытно наблюдать, как люди принижают итальянцев из Сицилии или Трентино, но нам повезло, что у нас есть регионы с собственной самобытностью. Мы должны сохранять единство, ценить друг друга и гордиться тем, что являемся частью такого общего проекта, как Италия», — приводит слова Синнера Punto de Break.

