«Её очень сложно «прочитать». Робсон — об игре Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Серебряный призёр Олимпиады-2012 в миксте бывшая британская теннисистка Лора Робсон поделилась мнением об игровой форме казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, отметив, что в сезоне-2025 она выглядит намного здоровее на корте, чем в предыдущем.

«Я всегда с интересом общаюсь с теннисными тренерами на разных турнирах. Почти все единогласно говорят, что Рыбакина уже должна была выиграть множество турниров «Большого шлема», и обсуждают её так, будто она в будущем будет бороться за первое место вместе с Ариной Соболенко.

В сезоне 2024 года Рыбакина из недели в неделю не чувствовала себя полностью готовой на корте, но всё равно старалась играть. Поэтому мы видим, как она сейчас выглядит на корте — гораздо здоровее и как это сказывается на её ударах. Раньше это было легко и без усилий, а теперь её очень сложно «прочитать», — приводит слова Робсон Sport pl.