Синнер — о пропуске Кубка Дэвиса: я играю почти каждый день. Бывает, когда не хочется

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о преимуществах пропуска финального раунда Кубка Дэвиса в 2025 году.

«Когда сезон заканчивается, нужно время, чтобы оправиться от всего накопившегося давления, пережитых эмоций, а также от физических и психологических последствий соревнований. Восстановление и возвращение в форму требуют времени. Дополнительная неделя на подготовку даёт новую мотивацию и энергию.

Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется. Если я смогу перенести отпуск и начать предсезонку раньше, то смогу постепенно регулировать тренировочную нагрузку, что крайне важно для предотвращения травм. Не сомневаюсь, что в этом году принял правильное решение», — приводит слова Синнера Punto de Break.