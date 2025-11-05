Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о пропуске Кубка Дэвиса: я играю почти каждый день. Бывает, когда не хочется

Синнер — о пропуске Кубка Дэвиса: я играю почти каждый день. Бывает, когда не хочется
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о преимуществах пропуска финального раунда Кубка Дэвиса в 2025 году.

«Когда сезон заканчивается, нужно время, чтобы оправиться от всего накопившегося давления, пережитых эмоций, а также от физических и психологических последствий соревнований. Восстановление и возвращение в форму требуют времени. Дополнительная неделя на подготовку даёт новую мотивацию и энергию.

Я играю в теннис почти каждый день, и бывают моменты, когда мне не хочется. Если я смогу перенести отпуск и начать предсезонку раньше, то смогу постепенно регулировать тренировочную нагрузку, что крайне важно для предотвращения травм. Не сомневаюсь, что в этом году принял правильное решение», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Материалы по теме
Янник Синнер: горжусь, что родился именно в Италии, а не в Австрии или где-либо ещё
Материалы по теме
«Изменник родины». Синнера разнесли в Италии за отказ представлять сборную на Кубке Дэвиса
«Изменник родины». Синнера разнесли в Италии за отказ представлять сборную на Кубке Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android