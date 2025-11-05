Роддик — об игре Алькараса: Карлосу иногда трудно завершать сезон

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о том, почему для испанца Карлоса Алькараса тяжелее играть концовку сезона.

«Кажется, Карлосу иногда трудно завершать сезон. Он тот игрок, который подпитывается энергией зрителей. Ему нравится атмосфера, шоу, ему нравится быть артистом. А потом наступает эта часть сезона, когда каждый день всего около четырёх минут дневного света, понимаете? Заходишь на корт при свете, а уходишь — уже темно, везде, где он играет, уже в 4:15 темно.

Мне кажется, что, если я правильно это скажу, Синнер, возможно, больше подходит по характеру в этом плане: он заходит, делает свою работу и уходит. А Карлосу, может быть, нужно больше вдохновения», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.