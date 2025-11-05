Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — об игре Алькараса: Карлосу иногда трудно завершать сезон

Роддик — об игре Алькараса: Карлосу иногда трудно завершать сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о том, почему для испанца Карлоса Алькараса тяжелее играть концовку сезона.

«Кажется, Карлосу иногда трудно завершать сезон. Он тот игрок, который подпитывается энергией зрителей. Ему нравится атмосфера, шоу, ему нравится быть артистом. А потом наступает эта часть сезона, когда каждый день всего около четырёх минут дневного света, понимаете? Заходишь на корт при свете, а уходишь — уже темно, везде, где он играет, уже в 4:15 темно.

Мне кажется, что, если я правильно это скажу, Синнер, возможно, больше подходит по характеру в этом плане: он заходит, делает свою работу и уходит. А Карлосу, может быть, нужно больше вдохновения», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
«Ещё есть вопросы». Энен оценила перспективы Алькараса на турнирах в закрытом помещении
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android