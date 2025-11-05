Пегула — о Соболенко: когда она начинает злиться, орать, в ней активируется другой уровень

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2025 (4:6, 6:2, 3:6).

«Считаю, что у нас были действительно отличные, памятные матчи. Хотела бы я побольше выигрывать. Даже мои тренеры говорили: «Каждый раз, когда вы играете, вы выводите друг друга на невероятно высокий уровень».

Мне показалось, что она просто очень разозлилась и начала играть очень хорошо, что, как правило, ей и свойственно. Мне кажется, когда она начинает слишком сильно злиться и кричать «камон», есть ощущение, что в ней активируется другой уровень. Сегодня всё сложилось не в мою пользу, а она сыграла хорошо», — приводит слова Пегулы Tennis.com.