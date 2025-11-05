Скидки
Пегула — о Соболенко: когда она начинает злиться, орать, в ней активируется другой уровень

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2025 (4:6, 6:2, 3:6).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Считаю, что у нас были действительно отличные, памятные матчи. Хотела бы я побольше выигрывать. Даже мои тренеры говорили: «Каждый раз, когда вы играете, вы выводите друг друга на невероятно высокий уровень».

Мне показалось, что она просто очень разозлилась и начала играть очень хорошо, что, как правило, ей и свойственно. Мне кажется, когда она начинает слишком сильно злиться и кричать «камон», есть ощущение, что в ней активируется другой уровень. Сегодня всё сложилось не в мою пользу, а она сыграла хорошо», — приводит слова Пегулы Tennis.com.

