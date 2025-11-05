Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен формат проведения «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом

Стал известен формат проведения «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом
Комментарии

Стали известны правила проведения выставочного матча между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

По информации The Independent, у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Первые два сета матча пройдут в традиционном формате до шести геймов. Если дело дойдёт до третьей партии, будет сыгран тай-брейк до 10 победных очков вместо полноценного сета.

«Битва полов» между Соболенко и Кирьосом состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Материалы по теме
«Готова показать лучшую игру». Арина Соболенко высказалась о «Битве полов» с Кирьосом
Кирьос — о матче с Соболенко: когда первая ракетка мира бросает вызов, ты отвечаешь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android