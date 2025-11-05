Панатта назвал рейтинговую систему «дьявольской» после возвращения Синнера в лидеры

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта прокомментировал победу соотечественника Янника Синнера на «Мастерсе» в Париже (Франция), а также оценил его возвращение на первую строчку рейтинга ATP на одну неделю. Перед Итоговым турниром — 2025 у Синнера спишут 1500 очков за прошлогодний титул.

«В Париже Синнер выполнил свою работу, будучи безоговорочным фаворитом после вылета Карлоса Алькараса из сетки. Он снова на первом месте в мире, пусть даже это не продлится долго из-за дьявольской системы, которую я не понимаю и которую полностью не одобряю.

Сейчас он много экспериментирует, постоянно учится. Не то чтобы он раньше не исполнял укороченные удары, но теперь он делает это гораздо чаще. Его подача стала лучше, и он также, кажется, стал более расслабленным на корте», — приводит слова Панатты We love tennis.