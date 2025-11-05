Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панатта назвал рейтинговую систему «дьявольской» после возвращения Синнера в лидеры

Панатта назвал рейтинговую систему «дьявольской» после возвращения Синнера в лидеры
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта прокомментировал победу соотечественника Янника Синнера на «Мастерсе» в Париже (Франция), а также оценил его возвращение на первую строчку рейтинга ATP на одну неделю. Перед Итоговым турниром — 2025 у Синнера спишут 1500 очков за прошлогодний титул.

«В Париже Синнер выполнил свою работу, будучи безоговорочным фаворитом после вылета Карлоса Алькараса из сетки. Он снова на первом месте в мире, пусть даже это не продлится долго из-за дьявольской системы, которую я не понимаю и которую полностью не одобряю.

Сейчас он много экспериментирует, постоянно учится. Не то чтобы он раньше не исполнял укороченные удары, но теперь он делает это гораздо чаще. Его подача стала лучше, и он также, кажется, стал более расслабленным на корте», — приводит слова Панатты We love tennis.

Материалы по теме
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android