Новак Джокович: ощущаю себя немного греком, чувствую себя как дома

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от проживания в Греции со своей семьёй.

«Я уже ощущаю себя немного греком, чувствую себя как дома. Я живу здесь с семьёй уже несколько месяцев. Скажу, что все сербы любят Грецию, это точно. Мы любим всё, что связано с её культурой и традициями, все связи, которые нас объединяют.

Всегда буду благодарен этим людям за гостеприимство. Афиняне приняли меня с глубокой добротой и человечностью, и это глубоко тронуло меня. Отныне Афины навсегда останутся в моём сердце», — приводит слова Джоковича We love tennis.

