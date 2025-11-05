Мэдисон Киз снялась с Итогового турнира WTA. Екатерина Александрова сыграет с Рыбакиной

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз снялась с Итогового чемпионата WTA — 2025 из-за вирусной болезни перед третьим матчем группового этапа. Она должна была играть с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Её место займёт вторая запасная турнира, 10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова. Первая запасная, девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, отказалась играть по состоянию здоровья.

Елена Рыбакина обеспечила себе выход в полуфинал из группы Серены Уильямс с первого места после 2-го тура. Второе место и путёвку в 1/2 финала разыграют американка Аманда Анисимова и Ига Швёнтек из Польши.