«Никому из игроков это не нравится». Жабер — о сложностях календаря WTA

Бывшая вторая ракетка мира и победительница трёх турниров серии «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о сложностях игрового календаря WTA.

«Думаю, проблема в том, что турниры просто накапливаются — например, Доха, Дубай. Это мои любимые турниры, и я хочу там играть, но два турнира категории WTA-1000 подряд — это слишком. И мне кажется, что они хотят добавить ещё больше. А эти «тысячники», растянутые на две недели… Не знаю, чья это идея, но идея ужасная. Никому из игроков это не нравится.

Мне кажется, даже СМИ это не нравится. Ты остаёшься там слишком долго. Вместо того чтобы переживать одну напряжённую неделю, у тебя получается две подряд. Люди думают, что у нас больше времени, но на самом деле всё наоборот — это слишком долго.

Честно говоря, я больше не позволю календарю решать, что мне делать, а что нет», – приводит слова Жабер Sky Sports.