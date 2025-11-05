Екатерина Александрова впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA — 2025
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в своей карьере сыграет матч на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 5 ноября, она выйдет на корт против казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в рамках 3-го тура группового этапа.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Александрова получила право сыграть на Итоговом после снятия с турнира седьмой ракетки американки Мэдисон Киз, сославшейся на вирус. Матч Екатерины и Елены не несёт турнирной значимости, Рыбакина уже квалифицировалась в плей-офф с первого места.
В текущем сезоне 30-летняя Екатерина Александрова дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. Россиянка выиграла один титул — «пятисотник» в Линце (Австрия).
