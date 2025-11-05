Скидки
Теннис

Екатерина Александрова впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире WTA — 2025

Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в своей карьере сыграет матч на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 5 ноября, она выйдет на корт против казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в рамках 3-го тура группового этапа.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Александрова получила право сыграть на Итоговом после снятия с турнира седьмой ракетки американки Мэдисон Киз, сославшейся на вирус. Матч Екатерины и Елены не несёт турнирной значимости, Рыбакина уже квалифицировалась в плей-офф с первого места.

В текущем сезоне 30-летняя Екатерина Александрова дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. Россиянка выиграла один титул — «пятисотник» в Линце (Австрия).

