Жабер — о своём состоянии: думаю, у меня была депрессия, хотя я этого не осознавала

Бывшая вторая ракетка мира и победительница трёх турниров серии «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о психологических проблемах, которые заставили её взять паузу в карьере.

«Я действительно сильно страдала — больше морально, чем физически. Но моё тело уже давно кричало о помощи. Я его не слушала.

Думаю, у меня была депрессия, хотя я этого не осознавала. А люди ведь называют меня «министром счастья». Но я больше не была министром счастья — долгое время была очень грустной. Сейчас я ставлю себя на первое место. Для меня это огромный шаг», – приводит слова Жабер Sky Sports.

31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года.