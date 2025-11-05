Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер рассказал, когда впервые задумался о пропуске розыгрыша финала Кубка Дэвиса — 2025

Синнер рассказал, когда впервые задумался о пропуске розыгрыша финала Кубка Дэвиса — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, когда впервые задумался о том, чтобы пропустить розыгрыш финала Кубка Дэвиса – 2025.

«Для меня в этом году не было ни малейших сомнений в том, что решение не играть в Кубке Дэвиса было правильным. В прошлом году всё было по-другому: тогда я не играл в Париже и сказал: «Я хочу играть на Кубке Дэвиса». Моя команда пыталась меня отговорить, но я настоял: «Нет, в этом году я хочу сыграть, потому что обещал Берреттини, когда мы выиграли в 2023-м». Тогда он был рядом, поддерживал нас, и после победы я обнял его и сказал: «Обещаю, что в следующем году мы выиграем Кубок Дэвиса вместе, ты это заслужил — у нас невероятная команда». И мы действительно выиграли. После этого я уже решил, что в 2025-м точно не сыграю», – приводит слова Синнера аккаунт Ubitennis в социальной сети Х.

Материалы по теме
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Синнер взял Париж и стал первой ракеткой. А ещё сохранил дикую интригу в битве за Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android