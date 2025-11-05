Синнер рассказал, когда впервые задумался о пропуске розыгрыша финала Кубка Дэвиса — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, когда впервые задумался о том, чтобы пропустить розыгрыш финала Кубка Дэвиса – 2025.

«Для меня в этом году не было ни малейших сомнений в том, что решение не играть в Кубке Дэвиса было правильным. В прошлом году всё было по-другому: тогда я не играл в Париже и сказал: «Я хочу играть на Кубке Дэвиса». Моя команда пыталась меня отговорить, но я настоял: «Нет, в этом году я хочу сыграть, потому что обещал Берреттини, когда мы выиграли в 2023-м». Тогда он был рядом, поддерживал нас, и после победы я обнял его и сказал: «Обещаю, что в следующем году мы выиграем Кубок Дэвиса вместе, ты это заслужил — у нас невероятная команда». И мы действительно выиграли. После этого я уже решил, что в 2025-м точно не сыграю», – приводит слова Синнера аккаунт Ubitennis в социальной сети Х.