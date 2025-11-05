Скидки
Синнер — об уровне сборной Италии: у нас потрясающая команда даже без меня

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об уровне итальянской сборной, отметив, что даже без него у команды есть большие шансы на победу в Кубке Дэвиса – 2025.

«Мне лично не нравится то, что у нас потрясающая команда даже без меня, но об этом никто не говорит. Мы можем позволить себе не вызвать 26-ю ракетку мира Дардери, потому что у нас есть Коболли, Музетти и ещё много отличных игроков. У нас невероятная пара. Можем побеждать и в таком составе. У нас есть тот же Берреттини — так что шансы выиграть Кубок Дэвиса остаются очень высокими», – приводит слова Синнера аккаунт Ubitennis в социальной сети Х.

