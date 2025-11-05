ATP представила новый логотип организации

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) показала новый логотип организации. Об обновлениях сообщила пресс-служба ATP.

«ATP представила новую версию своего культового логотипа – шестую за 54-летнюю историю. Обновлённый дизайн модернизирует визуальную идентичность ATP, сохраняя при этом наследие и дух, определяющие мужской профессиональный теннис.

Упрощённый и переосмысленный для цифровой эпохи новый логотип повышает универсальность на разных платформах и продуктах. Обновлённый логотип призван передать энергию спорта благодаря изогнутой траектории, отражающей движение теннисного мяча в игре», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ATP.