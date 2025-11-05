Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP представила новый логотип организации

ATP представила новый логотип организации
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) показала новый логотип организации. Об обновлениях сообщила пресс-служба ATP.

«ATP представила новую версию своего культового логотипа – шестую за 54-летнюю историю. Обновлённый дизайн модернизирует визуальную идентичность ATP, сохраняя при этом наследие и дух, определяющие мужской профессиональный теннис.

Упрощённый и переосмысленный для цифровой эпохи новый логотип повышает универсальность на разных платформах и продуктах. Обновлённый логотип призван передать энергию спорта благодаря изогнутой траектории, отражающей движение теннисного мяча в игре», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ATP.

Материалы по теме
Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android