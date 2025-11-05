Скидки
Кудерметова/Мертенс — Эррани/Паолини, результат матча 5 ноября 2025, счёт 2:0, групповой этап Итогового турнира WTA

Кудерметова и Мертенс обыграли пару Паолини/Эррани на Итоговом турнире WTA – 2025
Комментарии

Российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс обыграла в матче группового этапа Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:3, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
05 ноября 2025, среда. 15:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Паолини и Эррани не сделали в игре ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести за матч.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является канадо-новозеландский дуэт Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.

Таблица парного разряда Итогового турнира WTA
Календарь парного разряда Итогового турнира WTA
Новости. Теннис
