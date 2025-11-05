Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в парном разряде. Кудерметова и Мертенс обыграли итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:3, 6:3.

Кудерметова и Мертенс вышли из группы Мартины Навратиловой со второго места. Первую строчку занял дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

В полуфинале Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд, которые обеспечили себе первое место в группе Лизель Хубер после матчей 2-го тура.