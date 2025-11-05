Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в парном разряде. Кудерметова и Мертенс обыграли итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:3, 6:3.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
05 ноября 2025, среда. 15:10 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова
Кудерметова и Мертенс вышли из группы Мартины Навратиловой со второго места. Первую строчку занял дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).
В полуфинале Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд, которые обеспечили себе первое место в группе Лизель Хубер после матчей 2-го тура.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
17:55
-
17:55
-
17:32
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:24
-
15:58
-
15:39
-
15:35
-
15:12
-
15:03
-
14:56
-
14:44
-
14:30
-
14:00
-
13:14
-
12:57
-
12:46
-
12:23
-
12:22
-
12:00
-
11:41
-
11:13
-
11:06
-
10:56
-
10:36
-
10:33
-
10:03
-
09:59
-
09:48
-
09:33
-
09:25
-
09:19