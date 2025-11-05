Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в парном разряде. Кудерметова и Мертенс обыграли итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:3, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Мартины Навратиловой
05 ноября 2025, среда. 15:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Э. Мертенс В. Кудерметова

Кудерметова и Мертенс вышли из группы Мартины Навратиловой со второго места. Первую строчку занял дуэт Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

В полуфинале Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс встретятся с чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тэйлор Таунсенд, которые обеспечили себе первое место в группе Лизель Хубер после матчей 2-го тура.

Материалы по теме
Кудерметова 2-й год подряд сыграет в плей-офф Итогового! Поход за новым титулом в разгаре
Кудерметова 2-й год подряд сыграет в плей-офф Итогового! Поход за новым титулом в разгаре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android