Рафаэль Надаль вспомнил свои матчи с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил свои очные противостояния с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. Он дал характеристику каждому из перечисленных теннисистов.

«Они совершенно разные. Новак более прямолинейный, предсказуемый, но при этом мне было труднее выстроить против него стратегию. Чтобы его обыграть, нужно играть в невероятный теннис, уделять внимание мелочам. Возможно, матчи с Роджером были интереснее для зрителей. С ним у меня был очень чёткий план. Был год, когда я проиграл Новаку кучу финалов. В 2011-м финалы в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Риме, на Уимблдоне и US Open, а в следующем году — финал Australian Open. Когда противостояние повторяется так часто, очень трудно менять динамику. Это тяжело ментально. Но в этом и красота нашего спорта. Иногда нужно принять, что соперник был лучше», — приводит слова Надаля AS.