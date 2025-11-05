Скидки
Рафаэль Надаль: мне не хватает ощущения адреналина

Рафаэль Надаль: мне не хватает ощущения адреналина
Рафаэль Надаль
Комментарии

Испанский теннисист 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в диалоге с легендарным профессиональным игроком в американский футбол (НФЛ) Томом Брэди рассказал, что скучает по эмоциям от игры в теннис.

Надаль: Мне не хватает ощущения адреналина.

Брэди: А мне всегда нравилось не быть фаворитом. С тобой это случалось нечасто.

Надаль: Правда, нечасто (улыбается).

Испанский теннисист также добавил, что после «Ролан Гаррос» в списке любимых турниров ТБШ у него расположился Открытый чемпионат США.

Надаль: Сначала он был для меня очень тяжёлым, но я в итоге полюбил его, — приводит слова Надаля и Бреди AS со ссылкой на YouTube-канал «E1 Series».

Рафаэль Надаль вспомнил свои матчи с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером
