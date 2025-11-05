Скидки
Елена Рыбакина — Екатерина Александрова, результат матча 5 ноября, счёт 2:0, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Елена Рыбакина обыграла Екатерину Александрову в матче Итогового чемпионата WTA
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу России Екатерину Александрову (10-й номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 17:15 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Встреча продолжалась1 час 13 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Александровой шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Рыбакина стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата. Ранее она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем Елена должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем, её заменила Александрова.

