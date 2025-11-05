Елена Рыбакина обыграла Екатерину Александрову в матче Итогового чемпионата WTA
Поделиться
Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла представительницу России Екатерину Александрову (10-й номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:4, 6:4.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 17:15 МСК
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась1 час 13 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Александровой шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Рыбакина стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата. Ранее она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем Елена должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем, её заменила Александрова.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:55
-
17:32
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:24
-
15:58
-
15:39
-
15:35
-
15:12
-
15:03
-
14:56
-
14:44
-
14:30
-
14:00
-
13:14
-
12:57
-
12:46
-
12:23
-
12:22
-
12:00
-
11:41
-
11:13
-
11:06
-
10:56
-
10:36
-
10:33
-
10:03
-
09:59
-
09:48
-
09:33