Аргентинский теннисист Педро Качин объявил о завершении карьеры

Аргентинский теннисист бывшая 48-я ракетка мира Педро Качин объявил об уходе из спорта. Он выиграл один титул АТР в карьере (Гштаад-2023).

«48-й в мире — звучит просто, но это совсем не так. Для многих это всего лишь число, для меня — часы тренировок, поездки, соревнования, пот и опыт. Это было незабываемое путешествие с множеством уроков и с чёткой целью, которая во многие моменты казалась размытой или далёкой, но в итоге мы её достигли. Говорю «мы», потому что теннис — индивидуальный вид спорта, в котором всё равно работает команда: семья и люди, которые тратят своё время, чтобы следить за тобой и поддерживать тебя откуда угодно и как могут.

Мне выпала привилегия играть на лучших турнирах и кортах мира: с Рафаэлем [Надалем] в Мадриде, с Новаком [Джоковичем] на Уимблдоне, играть на Кубке Дэвиса, выиграть турнир ATP и многое другое. Но я также не забываю, как ездил один на турниры низкого уровня, туда, где условия были настолько скромными, что играть было тяжело.

Я ухожу спокойно и с гордостью за то, чего добился, зная, что отдал всего себя. Нет нужды говорить, что я останусь рядом с этим видом спорта. Это страсть, которая просыпается во мне каждый день. Спасибо всем, кто уважал меня и помог осуществить мою мечту. Моей семье, девушке, друзьям, людям, которые всегда были рядом и остаются — спасибо от всего сердца! Спасибо тебе, теннис, за весь пережитый опыт и уроки», — написал Качин в социальных сетях.