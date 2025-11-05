Мать Александра Зверева рассказала, как семья помогала ему переживать диабет в детстве

Мать третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева Ирина Зверева рассказала, как в детстве семья спортсмена помогала ему проживать все трудности, связанные с диагностированным Звереву в четыре года диабетом.

«Я — Ирина Зверева, мама Александра Зверева. Обычно я зову его Сашей.

Жить с диабетом первого типа — это как балансировать на шаре в воздухе. Саша был очень маленьким, когда ему диагностировали диабет — всего в четыре года. Могу сказать, что раньше уровень сахара в крови было очень сложно контролировать. Сейчас, конечно, гораздо легче. Наша семья всегда поддерживала его. Мы были с ним день и ночь. Первые годы мы просыпались каждую ночь. Его уровень сахара проверялся каждые три часа. Конечно, мой муж помогал мне. Мы менялись — ночь он, ночь я.

Болезнь заставила Сашу быстро повзрослеть: тебе приходится работать с большим количеством цифр, пока другие дети просто играют. Я могу сказать родителям, бабушкам, дедушкам, всем, кто поддерживает детей: болезнь может быть пугающей, но не нужно бояться — и с диабетом можно достичь чего угодно», — сказала Ирина Зверева в ролике официального аккаунта Medtronic Diabetes в соцсети.