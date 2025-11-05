Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, так будет и дальше». Рыбакина — о третьей победе на Итоговом чемпионате WTA

«Надеюсь, так будет и дальше». Рыбакина — о третьей победе на Итоговом чемпионате WTA
Елена Рыбакина
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой (10-й номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 17:15 МСК
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Конечно, я хочу победить в каждом матче, в котором играю. Каждый такой выигрыш придаёт уверенности. Я довольна тем, что последние встречи складываются отлично. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата. Ранее она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем. Её заменила Екатерина Александрова.

Материалы по теме
Елена Рыбакина обыграла Екатерину Александрову в матче Итогового чемпионата WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android