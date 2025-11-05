«Надеюсь, так будет и дальше». Рыбакина — о третьей победе на Итоговом чемпионате WTA

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой (10-й номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
«Конечно, я хочу победить в каждом матче, в котором играю. Каждый такой выигрыш придаёт уверенности. Я довольна тем, что последние встречи складываются отлично. Надеюсь, так будет и дальше», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Елена Рыбакина стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата. Ранее она обыграла Игу Швёнтек (Польша) и Аманду Анисимову (США). Затем должна была сыграть с Мэдисон Киз (США), но та снялась из-за проблем со здоровьем. Её заменила Екатерина Александрова.
