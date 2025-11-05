Скидки
Анастасия Потапова завела себе аккаунт в TikTok

Российская теннисистка 51-я ракетка мира Анастасия Потапова создала себе аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом спортсменка объявила сегодня, 5 ноября. Она успела опубликовать на собственной странице первый ролик. В эти дни спортсменка находится в отпуске на Мальдивах.

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере Анастасии на уровне WTA. Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти.

