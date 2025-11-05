Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Аманда Анисимова, результат матча 5 ноября, счёт 1:2, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Аманда Анисимова одолела Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Аманда Анисимова
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира представительница США Аманда Анисимова оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Эта победа позволила американке выйти в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта. Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.

Ранее первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата, стала Елена Рыбакина. Она вышла из группы Серены Уильямс с первого места, а Аманда Анисимова со второго. Польской спортсменке удалось обыграть Мэдисон Киз (США), но не Елену Рыбакину.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
«Надеюсь, так будет и дальше». Рыбакина — о третьей победе на Итоговом чемпионате WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android