Аманда Анисимова одолела Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Четвёртая ракетка мира представительница США Аманда Анисимова оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Эта победа позволила американке выйти в полуфинал соревнований.
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта. Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.
Ранее первой теннисисткой, которой удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата, стала Елена Рыбакина. Она вышла из группы Серены Уильямс с первого места, а Аманда Анисимова со второго. Польской спортсменке удалось обыграть Мэдисон Киз (США), но не Елену Рыбакину.
