«Для стимула этого достаточно». Швёнтек — о том, что её мотивирует

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что мотивирует её на достижение новых высот.

«Мне просто нравится знать, где находится мяч, и контролировать происходящее на корте. Поэтому я всегда упорно работаю, потому что знаю, что это нужный путь.

Вероятность чувства этого контроля будет выше, если я усердно буду работать, стараться слушать своих тренеров, развиваться как игрок. Результаты пойдут после.

Это всегда меня мотивирует. Мне не надо много чего-то вроде большой цели для собственной мотивации, потому что многие вещи, происходившие в моей карьере, были неожиданными, не являясь на самом деле моей целью.

Для меня день за днём чувствовать, что я делаю хорошую работу и вкладываю в это энергию, может, и окупится, может, нет, но чаще всего оно окупается. Для стимула этого достаточно.

В этом году у меня было несколько вызовов, которые стали для меня новыми, и мне нужно было немного улучшиться к ним. Также я думаю, что это был первый год, когда я уже не ощущала себя молодой. Чувство было другим.

В целом, победа на Уимблдоне уже сделала этот сезон особенным и потрясающим. Я бы поставила его выше чего-то другого», — приводит слова Швёнтек The National.