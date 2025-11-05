Скидки
Винус Уильямс перепутали с Наоми Кэмпбелл на премии в Нью-Йорке

Винус Уильямс
Семикратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира американскую теннисистку Винус Уильямс приняли за 55-летнюю модель Наоми Кэмпбелл на премии CFDA-2025 («Премия Совета модельеров Америки») в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает Daily Mail.

Пока Уильямс поднималась по лестнице вместе с мужем Эндрю Прети, фотографы называли её именем Кэмпбелл. Обе персоны были одеты по-разному, а Наоми Кэмпбелл в итоге прибыла на премию на полтора часа позже.

Ранее Уильямс получила уайлд-кард на турнир категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Турнир пройдёт с 5 по 11 января.

