Соболенко ответила на вопрос, кто, по её мнению, cпрогрессировал в этом сезоне

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о том, кто из мировых теннисисток, на её взгляд, спрогрессировал в текущем сезоне, от кого следует ждать прогресса в будущем.

— Кто, на твой взгляд, спрогрессировал в этом сезоне и от кого стоит ждать прогресса в следующем?

— Я бы, на самом деле, несколько игроков отметила. Например, Александрова вошла в топ-10, это хороший прогресс. Ещё канадка Мбоко, которая выиграла турнир в Монреале в этом году. Но жду выстрела от Мирры Андреевой на «Больших шлемах», — приводит слова Соболенко First&Red.

Соболенко является победительницей четырёх и финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.