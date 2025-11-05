Скидки
Ига Швёнтек попросила вывести с матча с Анисимовой зрителя, который ей мешал

Ига Швёнтек
Комментарии

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек попросила вывести с трибун зрителя, который мешал ей во время матча группового этапа Итогового чемпионата WTA с американской теннисисткой Амандой Анисимовой (четвёртый номер рейтинга).

Польская спортсменка обратилась к судье по итогам первого сета, который выиграла на тай-брейке. Между первой и второй подачей один из зрителей кричал, чем доставил спортсменке неудобство. Сейчас Швёнтек и Анисимова ушли в третий сет. Счёт — 1:1 (7:6 (7:3), 4:6).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 1
6 3 		6 2
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Ранее Елена Рыбакина обыграла представительницу России Екатерину Александрову (10-й номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:4, 6:4.

