Ига Швёнтек попросила вывести с матча с Анисимовой зрителя, который ей мешал
Поделиться
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек попросила вывести с трибун зрителя, который мешал ей во время матча группового этапа Итогового чемпионата WTA с американской теннисисткой Амандой Анисимовой (четвёртый номер рейтинга).
Польская спортсменка обратилась к судье по итогам первого сета, который выиграла на тай-брейке. Между первой и второй подачей один из зрителей кричал, чем доставил спортсменке неудобство. Сейчас Швёнтек и Анисимова ушли в третий сет. Счёт — 1:1 (7:6 (7:3), 4:6).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|2
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Ранее Елена Рыбакина обыграла представительницу России Екатерину Александрову (10-й номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:4, 6:4.
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
20:58
-
20:09
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:55
-
17:32
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:24
-
15:58
-
15:39
-
15:35
-
15:12
-
15:03
-
14:56
-
14:44
-
14:30
-
14:00
-
13:14
-
12:57
-
12:46
-
12:23
-
12:22
-
12:00
-
11:41
-
11:13
-
11:06
-
10:56
-
10:36