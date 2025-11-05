«Поражения других меня не забавляют». Муте — о шансе стать первой ракеткой Франции

Французский теннисист Корентен Муте (31-я ракетка мира) ответил на вопрос, почувствовал ли он на себе дополнительное давление в матче с австралийцем Александаром Вукичем на турнире ATP-250 в Метце из-за предшествующего поражения соотечественника Муте Артура Риндеркнеша.

Проигрыш Риндеркнеша повысил шансы Муте завершить сезон в статусе первой ракетки Франции, однако Корентен и сам уступил Вукичу в первом круге.

— Было ли дополнительное давление из-за проигрыша Риндеркнеша буквально перед вашим выходом на корт, ведь в связи с этим вы могли завершить сезон в статусе первой ракетки Франции в случае хорошего выступления в Метце?

— Поражения других меня не забавляют. Честно говоря, приехал на корт, чтобы сделать свою работу, постараться продолжить прогрессировать и показывать хорошие матчи. Давление присутствует, так как у меня есть желание делать всё хорошо — я усердно тренируюсь и прихожу на корт с высокими амбициями, — приводит слова Муте We love tennis.