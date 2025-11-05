Скидки
Анисимова — третья американка, которая вышла в полуфинал дебютного Итогового чемпионата

Аманда Анисимова
Четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.

Сегодня, 5 ноября, Анисимова оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу Аманды.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта. Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.

Аманда Анисимова одолела Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
