Анисимова — третья американка, которая вышла в полуфинал дебютного Итогового чемпионата

Четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.

Сегодня, 5 ноября, Анисимова оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу Аманды.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта. Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.