Аманда Анисимова рассказала, какую роль сыграла её мама в победе над Игой Швёнтек
Четвёртая ракетка мира из США Аманда Анисимова прокомментировала победу над вторым номером рейтинга Игой Швёнтек в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Американка оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Эта победа позволила Анисимовой выйти в полуфинал соревнований.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Мама всё время говорит мне: «Ты в этом году выиграла столько трёхсетовых матчей. Ты такая сильная. Ты справишься». И я действительно об этом думала. Сегодня с Игой было очень тяжело», — сказала Анисимова в интервью после матча.
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.
