Аманда Анисимова рассказала, какую роль сыграла её мама в победе над Игой Швёнтек

Четвёртая ракетка мира из США Аманда Анисимова прокомментировала победу над вторым номером рейтинга Игой Швёнтек в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Американка оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Эта победа позволила Анисимовой выйти в полуфинал соревнований.

«Мама всё время говорит мне: «Ты в этом году выиграла столько трёхсетовых матчей. Ты такая сильная. Ты справишься». И я действительно об этом думала. Сегодня с Игой было очень тяжело», — сказала Анисимова в интервью после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.