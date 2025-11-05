Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова рассказала, какую роль сыграла её мама в победе над Игой Швёнтек

Аманда Анисимова рассказала, какую роль сыграла её мама в победе над Игой Швёнтек
Аманда Анисимова
Комментарии

Четвёртая ракетка мира из США Аманда Анисимова прокомментировала победу над вторым номером рейтинга Игой Швёнтек в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Американка оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Эта победа позволила Анисимовой выйти в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Мама всё время говорит мне: «Ты в этом году выиграла столько трёхсетовых матчей. Ты такая сильная. Ты справишься». И я действительно об этом думала. Сегодня с Игой было очень тяжело», — сказала Анисимова в интервью после матча.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. За это время Анисимова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.

Материалы по теме
Аманда Анисимова одолела Игу Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Анисимова — третья американка, которая вышла в полуфинал дебютного Итогового чемпионата
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android