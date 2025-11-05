Музетти с трудом обыграл 40-летнего Вавринку во втором круге турнира в Афинах

Итальянский теннисист девятая ракетка мира Лоренцо Музетти одолел 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку в матче второго круга турнира АТР-250 в Афинах (Греция). Счёт — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Музетти.

Игра длилась 2 часа 25 минут. За это время Музетти выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Вавринке удалось выполнить 22 эйса и реализовать один брейк-пойнт из двух, он также допустил две двойные ошибки.

В 1/4 финала соревнований Музетти сыграет с пятым сеяным французом Александром Мюллером, который ранее был сильнее Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина).