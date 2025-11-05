Скидки
Теннис

Ига Швёнтек проиграла два матча подряд впервые за четыре года

Ига Швёнтек
Комментарии

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек уступила в двух матчах подряд впервые за четыре года. Сегодня, 5 ноября, Аманда Анисимова оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу американки.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 3 		6 6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Ранее на этом же турнире польская спортсменка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 1:6, 0:6.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
03 ноября 2025, понедельник. 17:15 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча Швёнтек и Анисимовой длилась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта.

