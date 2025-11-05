Ига Швёнтек проиграла два матча подряд впервые за четыре года

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек уступила в двух матчах подряд впервые за четыре года. Сегодня, 5 ноября, Аманда Анисимова оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу американки.

Ранее на этом же турнире польская спортсменка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 1:6, 0:6.

Встреча Швёнтек и Анисимовой длилась 2 часа 35 минут. За это время Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать четыре заработанных брейк-пойнта.