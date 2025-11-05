Аманда Анисимова одержала 10-ю победу в сезоне над соперницами из топ-10 рейтинга WTA
Поделиться
Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова одержала 10-ю победу над соперницами из топ-10 рейтинга в этом сезоне. Сегодня, 5 ноября, она оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу американки.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В 2025 году Анисимовой также удалось обыграть Арину Соболенко (Беларусь), Мэдисон Киз, Кори Гауфф, Эмму Наварро (все — США), Жасмин Паолини (Италия) и Чжэн Циньвэнь (Китай).
Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
22:34
-
22:26
-
22:00
-
21:48
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
20:58
-
20:09
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:55
-
17:32
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:24
-
15:58
-
15:39
-
15:35
-
15:12
-
15:03
-
14:56
-
14:44
-
14:30
-
14:00
-
13:14
-
12:57
-
12:46
-
12:23