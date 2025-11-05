Аманда Анисимова одержала 10-ю победу в сезоне над соперницами из топ-10 рейтинга WTA

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Аманда Анисимова одержала 10-ю победу над соперницами из топ-10 рейтинга в этом сезоне. Сегодня, 5 ноября, она оказалась сильнее польской теннисистки Иги Швёнтек (второй номер рейтинга) в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу американки.

В 2025 году Анисимовой также удалось обыграть Арину Соболенко (Беларусь), Мэдисон Киз, Кори Гауфф, Эмму Наварро (все — США), Жасмин Паолини (Италия) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Анисимова стала третьей представительницей США, которой удалось выйти в 1/2 финала на дебютном для себя Итоговом чемпионате WTA. Ранее это уже удавалось Серене Уильямс в 2001 году и Слоан Стивенс в 2018-м.