Теннис

Александр Бублик проиграл украинцу Сачко во втором круге турнира ATP-250 в Метце

Казахстанский теннисист Александр Бублик (13-я ракетка мира) уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко (222-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-250, который проходит в Метце (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу Сачко. Соперники провели на корте 2 часа 8 минут.

Метц. 2-й круг
05 ноября 2025, среда. 20:10 МСК
Виталий Сачко
222
Украина
Виталий Сачко
В. Сачко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Александр Бублик
13
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Во время встречи Сачко сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Бублик подал навылет 15 раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале турнира в Метце Сачко сыграет с французским теннисистом Клеманом Табюром.

Календарь турнира в Метце
Сетка турнира в Метце
