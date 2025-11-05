Александр Бублик проиграл украинцу Сачко во втором круге турнира ATP-250 в Метце

Казахстанский теннисист Александр Бублик (13-я ракетка мира) уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко (222-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-250, который проходит в Метце (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу Сачко. Соперники провели на корте 2 часа 8 минут.

Во время встречи Сачко сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Бублик подал навылет 15 раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале турнира в Метце Сачко сыграет с французским теннисистом Клеманом Табюром.