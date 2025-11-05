Александр Бублик проиграл украинцу Сачко во втором круге турнира ATP-250 в Метце
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик (13-я ракетка мира) уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко (222-е место в мировом рейтинге) в матче второго круга турнира категории ATP-250, который проходит в Метце (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в пользу Сачко. Соперники провели на корте 2 часа 8 минут.
Метц. 2-й круг
05 ноября 2025, среда. 20:10 МСК
222
Виталий Сачко
В. Сачко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
13
Александр Бублик
А. Бублик
Во время встречи Сачко сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Бублик подал навылет 15 раз, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В четвертьфинале турнира в Метце Сачко сыграет с французским теннисистом Клеманом Табюром.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
22:34
-
22:26
-
22:00
-
21:48
-
21:41
-
21:40
-
21:30
-
20:58
-
20:09
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:55
-
17:32
-
17:21
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:24
-
15:58
-
15:39
-
15:35
-
15:12
-
15:03
-
14:56
-
14:44
-
14:30
-
14:00
-
13:14
-
12:57
-
12:46
-
12:23