«Я сделала всё, что могла». Швёнтек — о поражении от Анисимовой на Итоговом чемпионате WTA
Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о поражении от Аманды Анисимовой в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу американки. Представительница Польши не смогла выйти в стадию плей-офф соревнований.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 18:50 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Честно говоря, сегодня я сделала всё, что могла, так что ни о чём не жалею. Я чувствовала, что была в потоке, с позитивным настроем. Боролась и не сдавалась, но этого оказалось недостаточно, это меня огорчает. Не знаю, возможно, смогу найти в этом какой-то смысл, но когда ты делаешь всё, а этого всё равно мало — значит, что тебе просто нужно улучшить свой теннис», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.
