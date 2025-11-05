Скидки
«Он невероятный человек». Синнер — о теннисистах, которыми восхищался

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие теннисисты восхищали его в детстве и оказали на него влияние не только в спортивном, но и в человеческом аспекте.

«Моим первым кумиром был Андреас Сеппи. Потом им стал Роджер Федерер. Позднее я познакомился с Рафаэлем Надалем и сказал себе: «Он великолепный человек». А потом, узнав Новака Джоковича, также сказал себе: «То, что он делает — великолепно»», — приводит слова Синнера We love tennis.

Ранее Синнер отказался участвовать в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии, турнир пройдёт с 17 по 23 ноября в итальянской Болонье. 9 ноября в Турине стартует Итоговый турнир ATP, в котором Синнер намерен участвовать.

