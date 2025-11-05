Скидки
Елена Рыбакина дала характеристику Екатерине Александровой на Итоговом чемпионате WTA

Елена Рыбакина и Екатерина Александрова
Казахстанская теннисистка шестая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о Екатерине Александровой, которую обыграла на Итоговом чемпионате WTA со счётом 6:4, 6:4. Россиянка была на турнире в качестве запасной и после снятия Мэдисон Киз сыграла в заключительном матче группового этапа соревнований.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Серены Уильямс
05 ноября 2025, среда. 17:15 МСК
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Екатерина всегда очень сложный соперник. У неё мощная подача, особенно в начале было тяжело принимать, так что очень довольна, что всё-таки смогла выиграть в двух сетах», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Встреча продолжалась1 час 13 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Александровой шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

