Елена Рыбакина дала характеристику Екатерине Александровой на Итоговом чемпионате WTA

Казахстанская теннисистка шестая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о Екатерине Александровой, которую обыграла на Итоговом чемпионате WTA со счётом 6:4, 6:4. Россиянка была на турнире в качестве запасной и после снятия Мэдисон Киз сыграла в заключительном матче группового этапа соревнований.

«Екатерина всегда очень сложный соперник. У неё мощная подача, особенно в начале было тяжело принимать, так что очень довольна, что всё-таки смогла выиграть в двух сетах», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Встреча продолжалась1 час 13 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Александровой шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.