«Я перед этим немного выпил». Синнер — о танце со Швёнтек на Уимблдоне

Ига Швёнтек и Янник Синнер
Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал подробности своего танца с Игой Швёнтек на Уимблдоне-2025. По традиции чемпионы соревнований танцуют вместе на торжественном вечере после финалов. Синнер отметил, что выпил перед выходом на сцену.

— Можете поставить оценку вашему танцу с Игой Швёнтек?
— Я перед этим немного выпил (смеётся). Но было мило и классно! — приводит слова Синнера The Tennis Letter в социальных сетях со ссылкой на Sky Sport.

Синнер в финале Уимблдона обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса, а Ига Швёнтек была сильнее американки Аманды Анисимовой, которой повесила тогда две «баранки».

